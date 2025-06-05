Tanju Özcan'ın talebi CHP'yi karıştırdı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir "Hodri meydan" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yolsuzluk ve şaibeli kurultay soruşturmalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden başa geçme ihtimali CHP'yi karıştırdı. "Gelirse CHP'den ayrılırım" diyerek Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alan CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edilmesi için çağrı yaptı.

Tanju Özcan'a cevap ise sert oldu.

Özcan bugün X'yen yaptığı açıklamada "CHP, derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmelidir" dedi.

Bu açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'den sert bir açıklama geldi. Demir paylaşımında "O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!" ifadelerinin kullandı.