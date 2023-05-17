Diyarbakır Valiliği himayesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda “Tarih Yazan Çocuklar” projesi hayata geçirildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakırlı çocukların sanal ve sahte kahramanlar yerine tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede kitaplardan etkinliklere, mektuplardan tiyatro gösterimlerine kadar birçok çalışma yer alıyor.

Proje kapsamında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yer alan Ali Kuşçu İlkokulu'ndaki öğrencilere, tarihteki başarıları ve tecrübeleriyle topluma mal olmuş önemli şahsiyetlerin hayatlarının yer aldığı 100 kitaplık “Tarih Yazan Çocuklar” serisi belirlenen plan doğrultusunda okutuldu.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikle çocuklarokudukları kahramanların karakterlerine bürünüp canlandırmalar yaparak hem öğrendiklerini sergiledi hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik, çocukların kahramanlardan etkilenerek yaptığı ürünlerin sergisinin açılmasıyla sona erdi.

Ayrıca proje bitiminde 100 kahramanı okuyup öğrenip ailesine anlatan her çocuk ismine özel madalya ile ödüllendirilecek.

Öğrencilerden Ahmet Eymen Dallı, proje sayesinde okuduğu kitaplarda çok şeyler öğrendiğini söyledi. Dede Korkut’u canlandırdığını belirten Dallı,çok mutlu olduğunu ifade etti.