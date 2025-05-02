Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki enerji araştırmalarını işaret ederek "Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz" dedi. Öte yandan Bayraktar, Türkiye'nin Macaristan'da petrol arayacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin enerjide herhangi bir sorun yaşamadığının altını çizen Bakan Bayraktar, Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin "Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok" diye konuştu.

Bayraktar, 2028'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye gireceğini ifade etti. Bayraktar ayrıca, bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjdeli haberin gelebileceğini söyledi.

Karadeniz'de yürütülen enerji kaynaklarına yönelik arama faaliyetlerine vurgu yapan Bayraktar "Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir" sözlerini kullandı.

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin uluslararası enerji alanındaki rolünün altını çizerek "Türkiye Macaristan'da petrol arayacak" açıklamasında bulundu.