Dicle Elektrik, Diyarbakır'da son 10 yıl içerisinde yapılan yatırımlar ve düzenli bakımlar sayesinde kayıp kaçak oranlarında ve elektrik kesinti sürelerinde önemli düşüşler sağladıklarını ifade etti.ANKARA (İGFA) - Konuyla ilgili açıklamalarında kaçak süreleri düşerken faturalandırmada da artış yaşandığını dile getiren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, hizmetlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri ve işletmelerin kaynaklarını etkin biçimde kullandıklarını söyledi.

Şebekelerin tamamı güçlendirilip yenilendiği; kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz olarak adlandırdığımız 3K alanlarımızda kayıp kaçak oranını yüzde 16’lara kadar düşürdüklerini belirten Arvas, "Abone sayısında ve faturalandırmada yaşanan artışların da bunun bir göstergesi olduğunun altını çizen Arvas, “Faturalandırma ve tahakkuk oranlarına baktığımızda ise şehir merkezinde 2016 yılında ortalama yüzde 71’lik bir kayıp kaçak söz konusuyken bugün bu oranı yüzde 38’lere çekmeyi başardık.” dedi.

KIRSAL VE TARIMSAL SULAMA ALANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİLDİ

Şehir merkezlerinde elde ettiği başarıları kırsal ve tarımsal sulama alanlarına da taşımayı hedefleyen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, özellikle tarımsal sulama sezonunda yaşanan kayıt dışı elektrik kullanımının, kesinti sürelerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Bu sorunun çözümü için yeni yatırımlar ve düzenlemelerin hazırlığındayız. Kayıp kaçak oranlarının ve kesinti sürelerinin düşürülmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şehir merkezlerinde elde ettiğimiz bu başarıları, yeni dönemde kırsal ve tarımsal sulama alanlarına da taşımayı hedefliyoruz” dedi.