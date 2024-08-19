İnegöl’e bağlı Bahçekaya, Hilmiye, Saadet, Hacıkara, Tahtaköprü, Tüfekçikonak, Mezit, Rüştiye, Osmaniye ve Güney Kestane köyleri fındık üretimi ile dikkat çeken kırsal mahalleler olarak göze çarpıyor.

2023 yılında hava şartlarının kötü geçmesi nedeniyle rekolte de istediğini bulamayan köylüler 2024 yılında bollukla karşılaştılar.

FINDIK BAHÇELERİNDE NÖBETTELER

Fındık bolluğu nedeniyle adeta dalları yere değen ağaçlar üreticisini sevindirdi. Hasadı devam eden fındığı yabani hayvanlara kaptırmamak için büyük mücadele veren köylüler, yaklaşık 1 aydır fındık bahçelerinde domuz ve ayı nöbeti tutuyorlardı.

REKOLTEDE REKOR KIRILDI

2023 yılında ortalama büyüklükteki bir fındık ağacından kurutulmuş olarak sadece 2-3 kilogram fındık alan üreticiler bu yıl ise ağaç başına 7-8 kilogram fındık almaya başladılar.

Fındık üreticilerinden Bahçekaya Muhtarı Hayati Nuri Aslan yaptıkları fındık hasadından memnun olduklarını belirterek, “Bu yıl tarım alanında ciddi bir bolluk yaşandı. Bu bir anlamda iyi, bir anlamda kötü. Birçok tarım ürününde çiftçiler bolluğa rağmen zarar ettiler. Ürün fiyatları inanılmaz düştü. İşçilik ve gübre fiyatlarındaki arttı. Fındık üretimi ise bambaşka bir alan. Türkiye dünyanın en büyük fındık üretim merkezi. Ciddi bir ihracat söz konusu. Fındık için hükümet özel bir fiyat belirliyor. Buğday gibi, çay gibi stratejik bir ürün görülüyor. Bu nedenle fındığın bol olması bizim için avantaj. Her ne kadar işçi maliyetleri ve genel giderler artmış olsa da biz genel anlamda memnunuz” diye konuştu.

İNEGÖL’DE NE KADAR FINDIK TOPLANIYOR?

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise 2024 yılında İnegöl’de bekledikleri fındık rekoltesine ilişkin bilgiler verdi. Başkan Çelik gazetemize yaptığı açıklamada, “2023 yılında İnegöl’de 220 ton civarında fındık hasadı yapıldı. Geçtiğimiz yıl üreticilerimiz için iyi bir yıl olmadı. Ancak 2024 yılında fındık üretimimiz beklentilerin çok üzerinde gerçekleşecek. Beklentimiz 400 tonun üzerinde” diye konuştu.

2024’TE FINDIK ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ

Bu arada 2024-2025 dönemine ilişkin Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım fiyatlarını açıkladı. Fındığın bu yıl ki alım fiyatı kalitesine göre 130 ile 132 TL arasında olacak.

İnegöl’de fındık fiyatlarının bu seyirde olması düşünülüyor. İlçede ki fındıkları ise Düzce ve Adapazarı’ndan gelen tüccarlar topluyor.