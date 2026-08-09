Bakanlık, e-ihracat potansiyeli yüksek ülkeler arasında yer alan Endonezya için kapsamlı bir e-ticaret rehberi yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi olan Endonezya’nın, aynı zamanda dünyanın en yüksek Müslüman nüfusuna sahip ülkesi konumunda bulunduğuna dikkat çekildi.

Endonezya’nın güçlü demografik yapısı, helal üretim standartları, tüketim alışkanlıkları ve Türkiye ile olan köklü kültürel bağlarının Türk ürünleri açısından önemli fırsatlar sunduğu belirtildi. Bakanlık, ülkenin Türk ihracatçılar için stratejik bir e-ihracat pazarı haline geldiğini vurguladı.

Vergi ve gümrük süreçleri rehberde

Hazırlanan rehberde Endonezya’daki vergi ve gümrük uygulamaları, yolcu muafiyetleri, pazara giriş süreçleri ile Türkiye’nin Endonezya’ya yönelik mikro ihracat verilerine yer verildi.