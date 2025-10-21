Türkiye’nin en büyük üretim merkezlerinden olan Bursa’daki Türk Otomobil Fabrikası, banttan indirme kararı aldığı Egea ve 2 yıldır ara verdiği hafif ticari araçlarını, Amerika’dan sipariş gelmesi üzerine Doblo’da yeniden başlatacağını Egea da ise 2026 yılının ortasına kadar sürdürüleceğini açıkladı.

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama gönderen Stelantis Grubu, 2025 yılının sonunda üretiminin bitirilmesi konuşulan Fiat Egea ve Doblo’nun 2026 yılında da çıkmaya devam edeceğini bildirdi. KAP açıklamasında, "Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A. arasında Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılmasına ve K0 modelinin (hafif ticari grubu) Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin sözleşmeler imzalanması sebebiyle üretime Bursa fabrikamızda devam edilecektir. Tipo/Egea modelinin şirketimiz tarafından üretiminin 30 Haziran 2026’ya kadar uzatılması amacıyla Üretim Sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varıldı" ifadeleri kullanıldı.

230 bin adet araç gönderilecek

Yapılan açıklamada Tofaş, 2024-2032 yılları arasında Stellantis markaları (Fiat, Peugeot, Citroen, Opel) için üretilecek K0 koduna sahip hafif ticari modellerle ilgili sözleşmede değişiklik yapıldığını belirtti. Yeni anlaşma ile hafif ticari araç modelleri Dodge RAM Pro Master City markası ile ABD pazarına da ihraç edilecek. Bunun için daha önce belirlenen 156 milyon euroluk yatırım 130 milyon euro artışla 286 milyon euroya çıkarılacak. Tofaş’ın KAP açıklamasında dikkat çeken bir diğer ifade ise, "2024-2032 yılları arasında şirketimiz tarafından üretilecek hafif ticari araç modelinin, Kuzey Amerika bölgesine de ihraç edilmesi konusunda Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varıldı. Bu kapsamda üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon olarak hedeflenen toplam üretim adedinin 230 bin adetlik kısmının Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi öngörülmektedir" denildi. Dodge RAM Pro Master City ismi ile Amerika’da 25-29 bin dolar tüketici fiyatına sahip olan dizel motorlu hafif ticari araçlar, az yakıt ve uygun fiyatlı ürün olması sebebiyle çok büyük ilgi görüyor.

Doblo tekrar yerli oluyor

Fiat’ın Türkiye’de en çok tanınan hafif ticari araç modeli olan Doblo, yeniden yerli üretime dönüyor. 2000 yılından 2023’e kadar kesintisiz olarak Tofaş fabrikalarında üretilen araç, üç yıl aranın ardından tekrar Türkiye’de banttan inmeye hazırlanıyor. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir basın toplantısında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Doblo’yu 2023’ün ortasından itibaren ithal ediyoruz. Ancak yakın zamanda açıkladığımız gibi, gelecek yıldan itibaren Doblo’nun yeniden yerli üretimi başlayacak. Planımız, 2026 yılının ikinci yarısında üretim düğmesine basmak" ifadelerine yer vermişti.