Çalışmalarıyla öne çıkan, 2023 Sabri Ülker Bilim Ödülü sahibi Doç. Dr. Elvan Böke’ye Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün bu yılki büyük ödülünün sahibi oldu.

Kadınlarda hücre yaşlanması nedeniyle ortaya çıkan üreme sorunlarına umut ışığı olduğu belirtilen çalışmalarıyla öne çıkan, İspanya’daki Genomik Düzenleme Merkezi’nin (CRG) Grup Lideri Doç. Dr. Elvan Böke, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) tarafından büyük ödüle layık görüldü. Bu ödüle layık görülen ilk Türk bilim insanı olduğu belirtilen Böke, çalışmalarıyla Sabri Ülker Vakfı’nın 2023’teki Bilim Ödülü’nü de kazanmıştı. Doç. Dr. Böke, biyoloji ve tıp alanlarında üst düzey araştırmaları teşvik eden Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün (EMBO) bu yılki Altın Madalya Ödülü’nü kazandı. Böke, ödülü doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olduğu ifade edilen yumurta yaşlanmasıyla ilgili çalışmaları nedeniyle aldı.

Böke’nin araştırmaları 2023’te Sabri Ülker Vakfı tarafından ödüllendirilmişti

Doç. Dr. Elvan Böke, geçtiğimiz sene de Türkiye’de Sabri Ülker Vakfı tarafından bir ödüle layık görülmüştü. Böke, 2023 yılında, araştırma enstitülerindeki bilim insanlarını teşvik ve araştırmaların toplum yararına sunulmasına destek hedefiyle Sabri Ülker Vakfı tarafından her yıl verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülmüştü.

"Sabri Ülker Vakfı, genç bilim insanlarını desteklemeye devam edecek"

Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar, Doç. Dr. Elvan Böke’nin kadınlarda üreme yaşlanmasını merkeze alan çalışmalarının biyoloji ve tıp alanında uzun süre konuşulacağını belirterek şöyle konuştu: “Doğurganlığın azalmasına yönelik çığır açıcı çalışmalara imza atan Elvan Hoca’mızı bu başarısından dolayı kutluyoruz. Sabri Ülker Vakfı olarak bilim yolculuğundaki gelişimlerini ve projelerini takip ettiğimiz isimler arasında bulunan sayın Böke, geçen yıl Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü kazanmıştı. Vakfımız bilime katkı sunmaya, bilim için ter dökenleri desteklemeye ve ödüllendirmeye devam edecek” Öte yandan Türkiye ve uluslararası alanda 2016’dan bu yana, gıda, beslenme ve sağlık alanında yapılan araştırmaları teşvik etmek amacıyla Sabri Ülker Bilim Ödülü veriliyor. Genç bilim insanlarına ödüle yönelik proje başvuruları, “toplumun beslenme ve sağlıklı yaşam biçimlerini teşvik eden, tamamlanmış ve uygulanabilir olması” kriterlerinde değerlendirildiği belirtiliyor.