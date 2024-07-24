TFF 3. Lig Temsilcimiz Kafkasspor, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kulüp, dün akşamdan itibaren 12 futbolcuyla sözleşme imzalayarak büyük bir transfer atağına geçti. Kulüp yönetimi, transfer çalışmalarını hızlandırarak farklı takımlardan önemli isimleri kadrosuna kattı.

ÖMER FARUK BOZ

Kafkasspor, iç transferde kaptan Ömer Faruk Boz ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.

YUSUF KAPLAN

Kafkasspor, Kırıkkalegücüspor'dan 2000 doğumlu kanat mevkiinde oynayan Yusuf Kaplan ile sözleşme imzaladı.

ALPEREN ŞİRİN

Daha önce Kafkasspor altyapısında forma giyen Bursaspor'dan 2004 doğumlu forvet mevkiinde oynayan Alperen Şirin ile sözleşme imzalandı.

YUSUFCAN BALI

Kafkasspor, Karadeniz Güvenspor'dan 2002 doğumlu ortasaha mevkiinde oynayan Yusufcan Balı ile sözleşme imzaladı.

DOĞUKAN ATEŞ

Kafkasspor, Hopaspor'dan 1999 doğumlu stoper mevkiinde oynayan Doğukan Ateş ile sözleşme imzaladı.

TARIK FURKAN ÇALIŞIR

Sivas Dört Eylülspor'dan 2004 doğumlu sağbek mevkiinde oyanayan Tarık Furkan Çalışır ile sözleşme imzalandı.

YAŞAR MİRALP ASLANTÜRK

Samsun Büyükşehir Belediyespor'dan 2002 doğumlu stoper mevkiinde oyanayan Yaşar Miralp Aslantürk ile sözleşme imzalandı.

ÇAĞATAY POLAT DEMİR

Yeşilovaspor'dan 1998 doğumlu sağbek mevkiinde oynayan Çağatay Polat Demir ile sözleşme imzalandı.

KADİR SALİH

Kafkasspor, Ergene Velimeşespor'dan 1995 doğumlu ortasaha mevkiinde oynayan Kadir Salih ile sözleşme imzaladı.

HASAN BEKİL

Kafkasspor, Sapanca Gençlikspor'dan 2004 doğumlu ortasaha mevkiinde oynayan Hasan Bekil ile sözleşme imzaladı.

EREN DANİŞ

Keşanspor'dan 2001 doğumlu kanat mevkiinde oynayan Eren Daniş ile sözleşme imzalandı.

FEVZİ HADİ ÖNSAL

Batman Petrolspor'dan 2006 doğumlu kanat mevkiinde oynayan Fevzi Hadi Önsal ile sözleşme imzalandı.