Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sonbahar Doğa Yürüyüşleri çerçevesinde mevsimin ilk rotasını güneye çevirdi ve doğa aşıkları, 10 kilometrelik parkuru aşarak Türkiye’nin sayılı güzel şelalelerinden olan Doğançay Şelalesi’ni keşfetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki tabiat tutkunlarının yakın ilgi gösterdiği Doğa Yürüyüşleri programı çerçevesinde sonbahar dönemi etkinlikle başladı. Büyükşehir ekibi ve doğaseverlerin ilk rotası Geyve Doğançay Şelalesi oldu. Sabahın erken saatlerinde egzersizler ve spor hareketleriyle başlayan gün, 10 kilometrelik zorlu parkur boyunca devam etti. Adrenalin seviyesinin oldukça yükseldiği etkinlikte yeşilin her tonunu keşfeden doğaseverler, zorlu yamaçların ve ormanın ardından Türkiye’nin sayılı güzel şelalelerinden biri olan Doğançay Şelalesi’ne ulaştı. Doğasıyla hayran bırakan şelaleye uzman isimler eşliğinde zorlu parkurları aşarak ulaşan doğa tutkunları, sonbaharın eşsiz güzelliğini derinliklerine kadar hissetti ve bu unutulmaz günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.