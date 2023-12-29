BOTAŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren doğal gaz tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Şirket, doğal gaz toptan satış fiyatlarını belirlerken piyasa koşulları, ülkenin ekonomik durumu, fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararları ve maliyet unsurlarını dikkate alıyor. Yapılan duyuruda, bu faktörler göz önüne alınarak, tüketicilere en makul seviyede doğal gaz fiyatları sunulmaya devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "01 Ocak 2024 tarihinden itibaren BOTAŞ'ın belirlediği doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" ifadesi kullanıldı.