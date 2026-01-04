Araştırmayı değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, gün ışığının metabolik sağlık açısından sanılandan çok daha kritik bir role sahip olduğunu söyledi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Oral, özellikle tip 2 diyabetli bireyler üzerinde yapılan çalışmanın dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, "Araştırma, doğal gün ışığı alan ortamlarda bulunan bireylerde kan şekeri dalgalanmalarının daha az olduğunu ve kan şekerinin hedef aralıkta daha uzun süre kaldığını gösteriyor. Bu, diyabet yönetimi açısından oldukça önemli bir bulgudur" dedi.

"Cam kenarında oturmak bile fark oluşturabilir"

Günlük çalışma alışkanlıklarının metabolik denge üzerinde etkili olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Oral, "İş hayatımızda gün boyunca cam kenarında oturmak ya da doğal gün ışığı alan bir ortamda çalışmak bile kan şekeri dengesini olumlu yönde etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"Vücut enerjiyi farklı kullanıyor"

Doğal gün ışığının yalnızca kan şekeri düzeylerini değil, vücudun enerji kullanım biçimini de etkilediğini vurgulayan Oral, "Çalışmada, gün ışığına maruz kalan bireylerin vücutlarının karbonhidrat yerine daha fazla yağ yaktığı görülüyor. Bu durum metabolik esnekliğin arttığını ve enerji dengesinin daha sağlıklı kurulduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Biyolojik saat vurgusu

Araştırmanın temelinde biyolojik saatin yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Oral, "Doğal gün ışığı, sirkadiyen ritmi düzenleyen en güçlü çevresel faktörlerden biridir. Biyolojik saatin sağlıklı çalışması; insülin duyarlılığı, hormon salınımı ve enerji metabolizması üzerinde doğrudan etkilidir. Gün ışığından yoksun kapalı ortamlarda uzun süre kalmak bu dengeyi bozabiliyor" dedi.