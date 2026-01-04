Baştan sona kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip, mücadeleden 25/15, 25/20 ve 25/20 set sonuçlarıyla 3-0 galip ayrılarak galibiyet serisini sürdürdü.

İnegöl Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Orhaniye Voleybol, servis karşılama ve savunma organizasyonundaki başarısıyla dikkat çekti. Hücumda etkili olan İnegöl temsilcisi, tribünleri dolduran voleybolseverlerin desteğini de arkasına alarak setlerde rakibine oyun üstünlüğü kurdu.

Alınan bu sonuçla birlikte Orhaniye Voleybol, ligdeki iddiasını güçlendirirken, İnegöl kadın voleybolundaki istikrarlı yükselişini sürdürdü.

