Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde üretilen susamlar binbir şifa barındıran doğal tahine dönüşüyor. Şerif Paşa Meydanı’nda bulunan Tahinci Ramazan’ın çeşmesinden doğal tahin akıyor.

Doğal şehir ünvanlı Sındırgı ilçesinin bereketli topraklarında yetişen susamlar toplanıyor, kurutuluyor ve özel bir çeşme yardımıyla hiçbir katkı maddesi içermeden tahine dönüşüyor. Özellikle birçok derde de şifa kaynağı olan yemeklerden tatlılara kadar birçok alanda kullanılan doğal tahin çok tercih ediliyor. Müşterilerin gözü önünde hazırlanan tahin ziyaretçilerin de beğenisini topluyor. Yurt içi ve yurt dışına kadar birçok vatandaş Sındırgı’nın doğal tahinlerini tercih ediyor.

Vatandaşların son yıllarda doğal ürünlere talebinin daha çok arttığını belirten Ramazan Efe, "Ürünlerimizde hiçbir katkı kullanmıyoruz. Tamamen köylülerimizden aldığımız susamlarla müşterimizin gözü önünde tahinlerimizi hazırlıyoruz. Bu nedenle daha çok da tercih ediliyor" dedi.

Doğal şehrin doğal susamlarından ürettikleri tahine talebin arttığını ve birçok faydası olduğunu da belirten Efe, "Lezzetli olmasının yanı sıra doğal yapısının koruması, katkı maddesi kullanılmamasıdır. Yüzde 100 doğal olan Sındırgı tahininde demir, çinko, potasyum, bakır, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller bolca bulunuyor. Bunun yanında tahin E vitamini açısından da oldukça zengin bir içeriğe sahip. Tahinin faydalarını saymakla bitirmek mümkün değildir çok fazla zengin içeriği olduğu için önemlidir. Yemeklerden tatlılara kadar birçok alanda da çokça kullanılıyor" dedi.