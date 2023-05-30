Doğal yaşamın korunması adına yapılırken Osman Gazi Köprüsü’ne kavis verdirilen Hersek Lagünü’nde gösterilen çevre hassasiyeti meyvelerini vermeye devam ediyor. Bölgede kuş tür ve popülasyonu her geçen gün artarken, üreyen kuş türü sayısı da 30’lardan 50’lere kadar yükseldi.

Türkiye’de bugüne kadar gözlemlenen 496 türün 253’ünün kayıt altına alındığı Hersek Lagünü, Cumhurbaşkanlığı kararıyla mutlak korunması gereken sulak alanlar içinde yer alıyor. Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan lagünde, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Altınova Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla hem kuş türü hem popülasyonu her geçen gün artıyor. Göçmen kuşların ziyaret etmesinden dolayı “Kuş Oteli” olarak da anılan Hersek Lagünü’nde üreyen kuş tür sayısında da artış yaşanıyor.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bübül, Hersek Lagünü’nün değerli bir alan olduğunu dile getirdi. Kuş türlerinin burada üremesinin alanın önemine önem kattığını dile getiren Bülbül, şöyle konuştu:

“Değerli alan dediğimizde kuş çeşitliliği önemli, toplam sayı önemli. Fakat daha önemlisi de buradaki kuşların üreme sayıları, popülasyonu. Bir 10-15 yıl önceye kadar yaptığımız çalışmalarda, 30 civarında türün türediği yer. Tekrar bir çalışma yaptığımızda görüyoruz ki 50’ye yakın kuş türü su kuşları olsun, diğer ötücüler olsun alanımızda üremektedir. Tabi biz bu alana önemli kuş alanı (ÖKA) diyoruz. Bu kara gagalı sumrunun alanda 10 çiftten fazla ürediğinden dolayı bu statü veriliyor. Son haftalarda yaptığım gözlemden kara gagalı sumruların 100’den fazla olduğunu gördüm. Hatta 150 civarında kara gagalı sumru. Bunların bir kısmının yuvada olduğunu, bizzat uzaktan teleskopla izledim. Yani rahatlıkla 40 çift civarında bir üreme olduğunu söyleyebilirim. Bu da çok özel bir sayı. Çünkü kara gagalı sumru Türkiye’de 2 yerde ürüyor. Birisi burası birisi de Gediz deltası. Bunun için de alan çok çok önemli. Bu ürediği alana daha önceleri insanlar geçebiliyordu. Şimdi artık geçemiyorlar. Tabelalarımızı astık, halka olsun, diğer arkadaşlara olsun bunu anlattık. Onlar da sağ olsunlar bu hassas durumu kabullendiler. Bunun karşılığında da kuşların üremesi çok daha fazla oluyor.”

Bülbül, lagünün korunmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.