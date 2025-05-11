Yapılan açıklamaya göre, Rusya tarafından Interpol Kırmızı Bülteni ile "Uluslararası Terörizm" suçundan aranan L. R. isimli şahıs Hatay’da yakalandı. Aynı operasyon zinciri kapsamında, Gürcistan tarafından Yeşil Bülten ile aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütü "vor v zakone" üyesi olan B. P. isimli kişi ise Antalya’da gözaltına alındı. B. P.’nin "Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası düzeyde arandığı belirtildi.

Yakalamalar, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Hatay ile Antalya İl Jandarma Komutanlıklarının iş birliğiyle düzenlenen ortak operasyonlar sonucunda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm birimleri tebrik ederek, Türkiye’nin uluslararası suçlara karşı yürüttüğü mücadelede kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Yerlikaya, "Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.