31 mart yerel seçimlerinde seçimlere tek başına girmeye karar veren Cumhuriyet Halk Partisi'nde başkan adaylığı açıklanan Ali Doğan, seçim çalışmaları kapsamında İnegöl'deki birçok sivil toplum örgütünü ziyaret etti. Seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Doğan, bugün parti üyeleriyle beraber çarşı merkezinde esnafları gezdi.

Kuyumcular çarşısında esnaflara projelerini anlatan ve oy isteyen Doğan, AK Parti heyetiyle karşılaştı. AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte İnegöl'de bir dizi ziyaretler yapan AK Parti yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe ile karşılaşan Doğan, bir süre sohbet etti. Doğan, "İnegöl'ü de, Bursa'yı da ve Türkiye'yi de değiştirmek istiyoruz. Kötü bir gidişat var. Bu memleketinde iyi insanları var. Biz değiştirebiliriz, umutsuzluğa gerek yok. Bu ülkede umutsuzluğa yer yok" ifadelerini kullandı.

Doğan, kuyumcular çarşısındaki esnaf ziyaretinden sonra İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Derneğin üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı.

Muhabir: Murat Avcı