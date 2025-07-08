Açılış törenine Doğanspor Başkanı İsmail Ünsal, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, veliler ve davetliler katıldı.

Tören, Başkan İsmail Ünsal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Doğanspor teknik direktörü ve koordinatörü Aydın Ungan da katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından, yaz futbol okuluna katılan çocuklar ve gençler antrenörleri eşliğinde ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.

Altyapıya verdiği önemle son yıllarda dikkat çeken Doğanspor’un yaz futbol okulu iki ay sürecek. Eğitim sürecinin ardından yetenekli sporcular kulübün altyapı takımlarına dâhil edilecek. Böylece kulüp, geleceğin futbolcularını yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına kış futbol okuluyla da kesintisiz devam edecek.