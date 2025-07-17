Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda düzenlenen "TÜR SAY" etkinliğine katılan 100’ü aşkın doğasever, bölgede 144 farklı canlı türü tespit etti. "Vatandaş bilimi" projesi kapsamında yapılan 169 gözlemle, Kuzuyayla’nın biyoçeşitlilik envanteri çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Doğa Kocaeli" markası altında düzenlediği TÜR SAY (Tür Sayımı) etkinliği, doğaseverlerin katılımıyla Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. "Vatandaş bilimi" anlayışıyla düzenlenen etkinlikte, 100’den fazla katılımcı, uzman eğitmenler rehberliğinde bölgenin flora ve faunasını kayıt altına aldı. Katılımcılar, gözlemledikleri bitki, kuş, böcek ve mantar gibi canlıları cep telefonları aracılığıyla "iNaturalist" uygulamasına yükleyerek bilimsel bir veri tabanı oluşturulmasına katkı sağladı.

İstanbul Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Ergün Bacak, kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu, Hüseyin Cahit Doğan, böcek bilimci Dr. Havva Kübra Soydabaş Ayoub ve biyolog Sibel Süer tarafından yönlendirilen katılımcılara dürbün, böcek gözlem kutusu ve büyüteç gibi araçlar sağlandı.

Etkinlikte Kuzuyayla’nın ormanlık alanlarında yapılan kuş gözlemleri dikkat çekti. Sürmeli çalıkuşu, yeşil çıvgın, ispinoz, çütre, çam baştankarası, karakızılkuyruk, boz ebabil ve dağ incirkuşu gibi türler kayda geçti. Katılımcılar, kuşların davranışlarını ve yaşam alanlarını gözlemleyerek kayıt altına aldı.

Böcek gözlemlerinde ise dikkat çeken türler arasında orman çekirgesi, İspanyol kraliçesi, uğur böceği, alev tahtakurusu ve yaban arısı örümceği yer aldı. Bu türlerin tamamı, bölgenin ekosisteminde önemli rol oynayan canlılar arasında değerlendiriliyor.

Etkinlik boyunca yapılan toplam 169 gözlem sonucunda 144 farklı tür Kuzuyayla’nın biyoçeşitlilik envanterine kazandırıldı. Elde edilen veriler, bölgenin ekolojik zenginliğini bilimsel olarak belgeleme açısından önemli bir kaynak oluşturdu.

Bölgenin florasına yönelik çalışmalarda ise aralarında çalı mürdümüğü (Lathyrus czeczottianus), akdağ marulu (Cicerbita variabilis) ve öküz çıngırağı (Campanula grandis) gibi endemik ve nadir bitkilerin de bulunduğu çok sayıda tür envantere eklendi. Etkinlik sonunda yapılan 169 gözlem ile toplam 144 farklı tür bilimsel olarak belgelenmiş oldu.