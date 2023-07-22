Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi tercih döneminde de desteğini sürdürüyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 19 noktaya tercih çadırları kuran Büyükşehir Belediyesi, gençlere ücretsiz danışmanlık desteği vermeye başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi; eğitimden spora, kültür sanattan burslara kadar birçok aktivite ile gençlerin sosyal ve ekonomik taleplerine yönelik farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası da önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde gençleri yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak gençlere, 19 noktaya kurduğu tercih çadırları ile ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. BUSMEK marifetiyle, dönem içinde ücretsiz ve kaliteli YKS hazırlık kursları ile gençlere ve ailelerine destek olan Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de onları yalnız bırakmadı.
Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları şehrin farklı noktalarında 21 - 30 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek. Tercih rehberliği hizmeti çerçevesinde deneyimli öğretmenler, doğru tercihler yapılması konusunda yol gösterecek. Sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında gençlere bilgi verilecek.
Merkez tercih noktaları:
Zafer Plaza AVM - 21-23 Temmuz
Korupark AVM -24-27 Temmuz
Kent Meydanı AVM -21-23 Temmuz
Yıldırım Belediye Bayrak Alanı -21-23 Temmuz
Podyum Park AVM - 21-23 Temmuz
Sur Yapı Marka AVM -24-27 Temmuz
Gürsu Belediye Binası Yanı -21-23 Temmuz
Kestel Aile İçi Park - 21-23 Temmuz
İlçe tercih noktaları
İnegöl Heykel Önü -27-28 Temmuz
Yenişehir Şehit Ömer Halis Kültür Merkezi - 27-28 Temmuz
İznik Eski Hükümet Konağı Önü - 29-30 Temmuz
Karacabey Kahve Altı Meydanı - 25-28 Temmuz
Gemlik 15 Temmuz İskele Meydanı - 29-30 Temmuz
Mudanya İskele Meydanı -25-26 Temmuz
Mustafakemalpaşa Belediye Önü -25-28 Temmuz
Kurs merkezleri tercih noktaları
Yıldırım Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz
Yıldırım Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz
Osmangazi Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz
Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz