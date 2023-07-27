Bursa'da İnegöl Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.BURSA (İGFA) -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine çevrildi.

27-31 Temmuz tarihleri arasında İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi ile İnegöl AVM’de kurulan Tercih Danışma Merkezlerinde öğrencilerin doğru tercih yapmalarına katkı sağlıyor.

İnegöl Belediyesi Tercih Danışma Merkezleri rehber öğretmenler ile gençlere, puan, başarı sıralaması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanı gibi kriterler doğrultusunda, tercih danışmanlık hizmeti sunuyor.

Öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler veren öğretmenler, doğru tercih için tüm detayları göz önünde bulundurarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor.

Tercih Danışma Merkezleri, 31 Temmuz’a kadar hizmet verecek.

Öğrenciler 12.00-20.00 saatleri arasında bu merkezlerde uzman eğitimciler nezaretinde en doğru tercihleri yapabilmek için fikir alışverişinde bulunup bilgi alabilecekler.