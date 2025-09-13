2025 - 2026 Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 13.00'de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

2025 - 2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10 grupta, 145 takımın katılımıyla oynanacaktır.

Doğugücüspor yönetim kurulu tarafından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

"Doğugücü Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak yapmış olduğumuz tüm girişimlere rağmen Bölgesel Amatör Lige devam etmek için uygun şartlar oluşturulamamıştır. Tüm Doğugücü camiasına birkaç kez kongre çağrısı yapmamıza rağmen yeni bir yönetim oluşturulması için yapılan çağrımıza cevap alınamamıştır. Doğucu Futbol Kulübü olarak Bölgesel Amatörden çekilme kararı ile ilgili olarak dilekçemizi bugün itibari ile Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiş bulunuyoruz"