Anne adayları genellikle birçok belirtiden dolayı doğumun yaklaştığını düşünebilmektedir. Fakat her belirti doğumun yaklaştığının göstergesi değildir. Bu nedenle her anne adayı doğumun yaklaştığını gösteren belirtileri iyi bir şekilde bilmelidir. Normal şartlarda doğum hamileliğin 38. ve 40. haftaları arasında gerçekleşmektedir. Fakat kimi anne adaylarında doğum daha erken gerçekleşmektedir. Bu belirtiler sayesinde anne adayları doğumlarının yaklaştığını kolaylıkla tespit edebilir.

İdrara Çıkmanın Azalması

Hamilelikte anne adayları sık sık idrara çıkmaya başlar. Bunun sebebi ise bebeğin başının doğum kanalına yerleşmesidir. Bebeği başı doğum kanalına yerleştiğinden dolayı rahim idrar torbasına baskı yapmaya başlar. Fakat doğum yaklaşınca rahim aşağıya iner ve idrar torbasına baskı yapmaz. Böylece anne adayı da eskisi gibi sık sık tuvalete çıkmaz. Doğumdan 1 ya da 2 hafta önce rahim aşağı iner. Ancak ikinci doğumunu yapacak olan anne adaylarında bu durum doğumdan 1 gün önce gerçekleşir.

Şiddetli Ağrılar

Hamileliğin son aylarında ağrılarda şiddetlenir. Genellikle kasık bölgesinde ve karın bölgesinin altında meydana gelen düzensiz ağrılar yalancı sancı olarak bilinir. Fakat doğumun yaklaşması ile birlikte ağrılar da değişir. Çok daha şiddetli, sırtta ve karında hissedilen ağrılar başlar. Bu ağrılar ile birlikte karında sertleşme de ortaya çıkar. Bu ağrılar yalancı ağrılardan farklı olarak düzenlidir. Yalancı ağrılar dinlenerek geçmektedir ancak gerçek ağrılar dinlenme ile de geçmez. Ağrıların sıklığı beş dakikada bir şeklindeyse mutlaka doktora gidilmelidir.

Rahim Ağzının Genişlemesi

Rahim ağzında meydana gelen gelişmeyi doktor muayenesinde anlamak mümkündür. Rahim ağzında 10 cm civarı meydana gelen genişleme doğum için gerekli olan genişleme miktarıdır.

Nişan Kanaması

Hamilelik süresince kalın bir mukus tabakası rahim ağzını kapatır. Böylece rahim içine dışarıdan bakteri girişi engellenir. Doğum yaklaştıkça rahim ağzında incelmeler ve genişlemeler oluşur. Bundan dolayı da bu mukus tabakası kanlı bir şekilde atılır.

Doğum Suyunun Gelmesi

Doğum yaklaştıkça kasılmalar da başlar. Bu kasılmalardan dolayı bebeğin etrafındaki su kesesi patlayabilir. Bu patlamadan dolayı su gelir. Bu su berraktır ve açık sarı renktedir. Su gelmişse ancak henüz sancılar başlamamışsa yine de en kısa süre içinde doktora gidilmelidir. Bebeğin enfeksiyon kapmaması için 24 saat içerisinde doğumun gerçekleşmesi gerekir.

Doğum Belirtileri ve Doğumun Gerçekleşmesi

Tüm doğum belirtileri her anne adayında görülecektir diye bir kural yoktur. Bu belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Kimi anne adaylarında tüm belirtiler görünürken kimi anne adaylarında ise belirtilerden yalnızca birkaçı gözlemlenir. Hatta aynı bireyin birinci ve ikinci doğumlarında da belirtileri farklı olabilir. Doğum ve hamilelik süreci kişiye özeldir ve herkesin geçirdiği süreç bir diğerinden farklıdır. Ancak tüm anne adaylarının doğumu başladığında yapılması gereken ilk şey anne adayını rahatlatmak ve destek olmaktır.