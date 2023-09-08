Normal bir doğum hamilelik süresinin 40. haftasında meydana gelir. Doğum yaklaştıkça doğumun başladığını gösteren belirtiler yavaş yavaş kendini gösterir. Doktor kontrolünde ve yapılan testler dolayısıyla bu belirtilerde normal karşılanır. Bazen bu hamilelik süresi daha erken olmaktadır. Benim doğumuma daha var gibi düşünülmemektedir. Eğer anne adayı sezaryen doğum yapacak bu 38. haftada yapılabilir.

Doğumun başladığını gösteren belirtiler bel ağrıları ve doğumdan birkaç hafta öncesinden hafif kilo kaybının görülmesiyle boy gösterir. Doğum yaklaştıkça anne adayında rahatlama görülür. Bebek ana rahminde pelvise doğru ilerleyip yer değiştirdiği için diyafram bölümünden çekilir ve burada basınç azalır. Bu da kolay nefes alıp vermeyi sağlar. Ancak bu seferde idrar kesesine yaklaştığı için sık sık tuvalet ihtiyacı görülür. Doğumun başladığını gösteren belirtilerden biri de nişanın gelmesidir. Nişan bebeği mikroplardan korumak için ana rahminde tıkaç görevi gören mukustur. Daha sonra su gelmesi görülür. Alt karında ve kasıklarda hissedilen şiddeti değişken olan ağrılar biraz daha şiddetlenir. Bu vakitte rahim ağzında incelme ve rahim ağzında genişleme görülür. Rahim ağzındaki genişleme 10 cm ise normaldir. Eğer 10 cm’den az ise doktora başvurmak gerekir.

Eğer doğumun başladığını gösteren belirtiler yaşanıyorsa daha önce belirlenmiş olan hastaneye bir an önce gitmek gereklidir. Gerekirse hafif belirtilerin olduğu süreçte gidip hastanede kontrol halinde olmak en uygunudur.