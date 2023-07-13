Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) her yıl yayımladığı dünya nüfus istatistiklerinin sonuncusunu paylaştı. İlginç sonuçların ortaya çıktığı istatistiklerde Türkiye doğurganlık hızı ve çocuk nüfusu bakımından dünya ülkelerinin ortalamasını yakalayamadı. İşte sizleri şaşırtacak sonuçlar…

TÜRKİYE 18. SIRADA

TUİK’in yayımladığı verilere göre dünya nüfusu 1999 yılında 6 milyar, 2011 yılında 7 milyar ve 2022 yılında 8 milyara ulaşıldığı tahmini yapıldı. BM nüfus tahminlerine göre 2022 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 425 milyon 887 bin 337 kişi ile Çin olurken, Çin’i, 1 milyar 417 milyon 173 bin 173 kişi ile Hindistan, 338 milyon 289 bin 857 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu veriler sonucunda üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,9'unu oluşturdu.

Türkiye sıralamada, 85 milyon 279 bin 553 kişi nüfusu ile 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturdu.

ÇOCUK NÜFUSU EN ÇOK O ÜLKEDE

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, herkesin de kolaylıkla tahmin edeceği üzere %55,8 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi %55,6 ile Nijer ve %54,3 ile Çad izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %14,2 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi %14,3 ile Japonya ve Singapur, %15,3 ile İtalya ve Monako izledi.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında %30,0 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının %26,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

BAZI AB ÜLKELERİ TÜRKİYE’Yİ GEÇTİ

BM, dünya nüfus tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler, sırasıyla %23,6 ile İrlanda, %21,1 ile İsveç ve %20,9 ile Fransa oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %15,3 ile İtalya, %15,6 ile Malta ve %16,2 ile Portekiz oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,5 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUS ORANINDA ZİRVEDE SURİYE VAR

BM dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, %23,6 ile Afrika ülkelerini bile sollayan Suriye oldu. Bu ülkeyi %22,3 ile Doğu Timor ve %22,1 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %7,2 ile Katar oldu. Bu ülkeyi %7,8 ile Ukrayna, %8,4 ile Monako izledi.

Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında %15,5 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın %15,2 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUZDA İYİYİZ

BM’nin tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkeler sırasıyla %13,0 ile İrlanda, %12,1 ile Danimarka ve Hollanda, %11,8 ile Fransa oldu. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkeler ise sırasıyla %9,2 ile Bulgaristan, %9,4 ile Çekya, %9,5 ile Malta, Slovenya ve Litvanya olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,2 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

EN YAŞLI NÜFUS MONAKO’DA

BM’nin tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, %35,9 ile Monako oldu. Bu ülkeyi %29,9 ile Japonya, %24,1 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %1,5 ile Katar oldu. Bu ülkeyi %1,7 ile Uganda ve Zambiya, %1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında %9,8 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %9,9 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %24,1 ile İtalya, %23,3 ile Finlandiya ve %22,9 ile Portekiz olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %14,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, %15,0 ile Lüksemburg, %15,1 ile İrlanda olduğu görüldü.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %9,9 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

DOĞURGANLIK HIZINDA ORTALAMANIN ALTINA DÜŞTÜK

Ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 6,75 çocuk ile Nijer oldu. Bu ülkeyi 6,22 çocuk ile Çad ve 6,20 çocuk ile Somali izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,87 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 1,04 çocuk ile Singapur ve 1,14 çocuk ile Andorra ve San Marino izledi.

Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2022 yılında 2,31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,62 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 1,79 çocuk ile Fransa oldu. Bu ülkeyi 1,76 çocuk ile İrlanda ve 1,74 çocuk ile Romanya izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,20 çocuk ile Malta oldu. Bu ülkeyi 1,29 çocuk ile İspanya ve İtalya, 1,31 çocuk ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi. Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında 1,62 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 10. sırada yer aldı.