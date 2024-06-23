Bursa’da dün gece diş ağrısı sebebiyle hastaneye giden ve sonrasında evde ölü bulunan kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşinin evinde kalmak için kısa bir süre önce İstanbul’dan Bursa’ya gelen Enda Sezer Balta (46), dişindeki apse ağrısı sebebiyle fenalaştı. Görümcesi ile sabah saatlerinde Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçları alarak tekrar eve döndü. Akşam saatlerinde tekrar fenalaşan Balta’nın yakınları, kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı. Odaya gittiklerinde Balta’nın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Balta’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Balta’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Otopsisi tamamlanan Balta’nın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Balta’nın cenazesi, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde Bulunan Yavuz Sultan Selim Camii’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze naması sonrası Soğanlı Mezarlığı’na defnedildi.