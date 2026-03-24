Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanığın ilk yargılanması 29 Aralık 2025 tarihinde yapılmıştı. Davanın ikinci duruşması bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmada, dinlenmeyen tanıkların beyanlarının alınması beklenirken, ilk duruşmada mahkeme, zanlı Cemil Koç'un evinde tutanak tutan bir polis hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı. Duruşmanın ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.

