Yazar Büşra Akın tarafından kaleme alınan Dokunmak kitabı, okuyucuyla buluştu.

Yazar Büşra Akın tarafından kaleme alınan Dokunmak isimli kitap okuyucuyla buluştu. Ayrıca yazar Akın, kitabı yazma fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve bu serüvenin nasıl olduğunu anlattı.

Yazar Büşra Akın, Dokunmak adlı kitabının serüveni hakkında şunları söyledi: “Ben 1984 İstanbul doğumlu, öğrenimimi sosyal, psikoloji ve kişisel gelişim üzerine yapmamdan kaynaklı, gelişim kitaplarına oldukça meraklı biriyim. Birçok eğitim aldım ve seminerlere katıldım. Bol bol gözlem yapmak, tiyatroyla ilgilenmek gibi hikâye ve öykü araştırmacılığı olarak uzun yıllar bir macera içerisine girdim. Gözlemci ruhumdan kaynaklı, sonuç itibari ile tahmin edersiniz ki sonunda kendimi ve sosyal hayatın içindeki Büşra’yı gözlemlemeye karar verdim. Sonra baktım ki ben bir alemin içerisinde değilim, koskoca alem benim içimde ve kendimde bulduğum pozitif olan her şeyi önce evren sonra bu evren içerisindeki insanlara ulaştırmam gerekiyordu. Şundan emindim ki; paylaştığım her güzellik bana fazlasıyla geri dönecekti. Bu kararımla beraber önce kısa hikayelerimi yazmaya başladım sonra genişleyen arşivimi artık kitaplaştırmanın zamanının geldiğini düşündüm."

Büşra Akın, “Dokunmak adlı kitap, benim ilk kitabım ama son kitabım olmayacak. Hikâyesine gelince kendi hikayelerimden ve gözlemlerimden yola çıkarak insanlara dokunmaya çalıştım. İstedim ki içimdeki evrenin bana armağan etmiş olduğu psikolojik artıların üstesinden geldiğim patikaların yüzmekten korktuğum okyanusların, asla yaklaşamam zannettiğim umutların yalnızca ben istediğim sürece bana ait olduğunu hissedebilir ve her şeyini üstesinden gelebilecek gücümü okuyucularımla paylaşabilirdim. Bu duygularımın ışığında kitabı yazmaya karar verdim. Kitabım tamamen Büşra’nın okuyucularına dokunmasıdır. Yani tamamen hislerin, tecrübelerin ve çıkarımların paylaşımı noktasında dokunmaktır" dedi.

Akın, kitabıyla alakalı son olarak şunları söyledi: "Kitabım bir kişisel gelişim kitabıdır. Okurlarımız kitabımızı okurken kitapta bulunan hikayelerin ve tecrübelerin ışığında kendi içlerindeki gücün farkına varacaklar. Belki klişe bir söz ama herkesin ilk barışması gereken kişi kendi içindeki çocuktur. Bu son kitabım olmayacak dememin sebebi daha ilk kitabım yeni çıkmasına rağmen inanılmaz rağbet görmesidir. Bu beni çok mutlu etti. Bu yüzden elbette yeni bir kitap yazmayı düşünüyorum. Kitabım çok yeni olmasına rağmen inanılmaz güzel dönüşler alıyorum, bu dönüşler beni yeni bir kitap yazmaya sevk ediyor. En kısa zamanda okuyucularımla yeniden yeni serüvenlerde buluşmak istiyorum.”