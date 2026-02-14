Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz, tatsız ve zehirli bir gazdır. Oksijenin yetersiz olduğu ortamlarda yanma sonucu ortaya çıkar. Oluşan duman, iç mekanda birikerek insanları ve hayvanları zehirleyebilir. Soba, kombi, şofben ve mangal gibi yanarak çalışan cihazlar kapalı alanlarda tehlikelidir. Evinizi düzenli havalandırın, menfezleri kapatmayın. Soba kombi ve bacaların yıllık bakımlarını yaptırın. Lodoslu havalarda bacalı ısıtıcı kullanmayın. Kapalı alanlarda mangal, jeneratör veya araç çalıştırmayın. Çadır ve karavanlarda yakıtlı ısıtıcı kullanmayın. Mümkünse evinizde karbonmonoksit dedektörü kullanın. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve tehlikelidir. Önlem almak hayat kurtarır" denildi.

Kaynak: İHA