Otomobille bisikletlinin karıştığı kazada otomobil sürücüsü kaçarken bisiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. İnegöl Belediyesi İzleme Değerlendirme Merkezi aracılığıyla şahıs ve araç tespit edildi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Bugün Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen kazanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Kazayı gördüğü halde durmadan yoluna devam ediyor. Amcamızın yardımına koşan duyarlı vatandaşlarımız tebrik ediyorum. İnegöl Belediyesi İzleme Değerlendirme Merkezi aracılığıyla şahısları ve aracı tespit ettik. Şahısları Emniyet Müdürlüğümüze bildirdik." ifadelerini kullandı.