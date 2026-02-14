Kaza saat 22.21'de Süleymaniye mahallesi Akgül sokakta meydana geldi. Yusuf I.(16) yönetimindeki 16 BJL 465 plakalı motosiklet karşı yönden gelen sürücü Mustafa K.(23)yönetimindeki 43 ACU 783 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki yolcu Ege A.(15) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet Sevinç