Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde geleneksel iftar çadırı uygulamasını bu yıl da İnegöl Çarşı Otoparkı’ta hayata geçirdi. Kurulan iftar çadırıyla, Ramazan boyunca vatandaşlara iftar imkânı sunulması amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırı, Ramazan ayı boyunca her akşam hizmet verecek. Çadırda iftar saatlerinde vatandaşlara sıcak yemek sunulurken, Ramazan süresince binlerce kişinin misafir edilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, dayanışma ve paylaşma odaklı çalışmaların ay boyunca kentin farklı noktalarında da sürdürüleceğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan’da 4 Noktada İftar Sofrası Kuruyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında paylaşma ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu yıl da sabit iftar noktalarıyla vatandaşlara hizmet verecek. Belediye tarafından Ramazan süresince dörde çıkarılan iftar alanlarının; Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı, İnegöl Çarşı içi BURPARK otoparkı ile Değirmenönü Mahallesi Elvan Düğün Salonu’nda kurulacağı bildirildi. Yetkililer, tüm vatandaşları iftar sofralarına davet etti.