Edinilen bilgiye göre olay, Mudanya ilçesi Kurşunlu istikametinde, Gemlik-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı hemen kenara çekti. Kısa süre içerisinde dumanların alevlere dönüştüğünü gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İtfaiye ekipleri, alev alan otomobile kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.