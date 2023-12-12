Döviz kurları, son üç aydır gösterdiği sınırlı ancak devamlı yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dolar/TL kuru, 29 TL'yi aşarak taze bir tarihi zirveye ulaşırken, Euro/TL paritesi de 31,34 seviyesinin üzerini test etti. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 40'a çıkarma kararının ardından, dolar ve euroda yaşanan hareketlilik hâlâ etkisini sürdürüyor.

Yeni haftanın başlangıcında Dolar/TL kuru, 29,0002 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini bir kez daha güncelledi.

Son bir ay içinde döviz kurlarındaki yüzde 2,5'i aşan artış, Dolar/TL kuru için yeni bir tarihi zirveye işaret ederken, Euro/TL kuru da 31,34 seviyesine ulaştı.