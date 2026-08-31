Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği yolcu gemisi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gemi kaptanı, 7 mürettebat üyesi ile bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edildi. Kaptanın kazaya ilişkin verdiği ifade de ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" adlı yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı. Geminin alabora olmasıyla sonuçlanan kazanın ardından başlatılan soruşturmada adli süreç de devam ediyor.

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.