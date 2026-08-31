Kestel Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü müzik ve büyük bir coşkuyla kutladı. Eğitim Caddesi'nde gerçekleştirilen programa her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterirken, alanı dolduran Kestelliler ellerindeki Türk bayraklarıyla Büyük Zafer'in yıl dönümünü hep birlikte kutladı.

Gecenin ilk bölümünde DJ Uğur Başaran sahne aldı. Hareketli parçaları ve performansıyla geceye enerji katan Uğur Başaran'ın ardından gözler Mela Bedel'e çevrildi.

Mela Bedel şarkılarını Kestellilerle söyledi

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Mela Bedel, sevilen şarkılarını Kestelliler için seslendirdi. 'Alayı Yalan', 'Ben Sana Gelemem' ve 'Canım' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarıyla tanınan sanatçıya gece boyunca dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Eğitim Caddesi'ni dolduran vatandaşların şarkılara eşlik ettiği konserde, cep telefonlarının ışıklarıyla renkli görüntüler oluştu. Mela Bedel'in enerjik sahne performansı ve Kestellilerin yoğun ilgisiyle 30 Ağustos gecesi unutulmaz anlara sahne oldu.

Başkan Erol: 'Kestel'de bu coşkuya hep birlikte ortak olduk'

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da 30 Ağustos coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşadı. Gecede vatandaşlara seslenen Başkan Erol, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü Kestel'de böylesine güçlü bir birliktelikle kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Erol, '30 Ağustos, milletimizin bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Bu akşam Eğitim Caddesi'nde bayraklarımızla, şarkılarımızla ve aynı heyecanla bu büyük coşkuya hep birlikte ortak olduk. Alanı dolduran, Zafer Bayramımızın heyecanını bizimle paylaşan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda Mela Bedel'e çiçek takdim eden Başkan Erol, sanatçıya Kestellilere yaşattığı müzik dolu gece için teşekkür etti.