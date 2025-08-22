Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Karacabey Ovası’nda hasat tüm hızıyla devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çiftçilerle bir araya gelerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu. İlçede yıllara yaygın 90 ile 120 bin dönüm alanda üretim yapıldığını ve fabrikalarda günlük 35/40 bin ton domates işlendiğini belirten Başkan Karabatı, kuraklık ve bazı çeltik ilaçlarının üretimde sorunlara sebep olduğunu vurguladı. Karabatı ayrıca, kurdukları kooperatif aracılığıyla da ilerleyen dönemlerde çiftçiye daha güçlü destek vereceklerini söyledi.

Türkiye’nin "domates deposu" olarak bilinen Karacabey Ovası’nda yeni sezon salçalık domates hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Salçalık domates üretiminden yüzde 40 salça ihtiyacını karşılayan verimli ovada, Eylül ayı sonuna kadar sürecek hasat döneminde üreticiler tarlalarda yoğun mesai yapıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da ilçedeki bir domates tarlasında gerçekleştirilen hasada katılarak üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulunan Başkan Karabatı, Karacabey’in tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekti.

"Her ürünümüz bereketli"

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Karabatı, ilçenin sahip olduğu verimli toprakların tarımsal üretimde ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu vurguladı. Domates üretiminin de bu bereketin en somut örneklerinden biri olduğunu belirten Karabatı, şöyle devam etti: "Karacabey’imizin verimli topraklarında yıllara yaygın 90 ile 120 bin dönüm alanda domates üretimi gerçekleşmektedir. Geçen yıllara oranla rekoltede bir miktar düşüş olsa da verimli bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. İlçemiz çiftçisi, salçalık domates üretiminden ülkenin yüzde 40 salça ihtiyacını karşılıyor ve üretiyor. Bu oldukça önemli bir durum."

Bölgedeki salça üretim kapasitesine de değinen Karabatı, bölgede yaklaşık 15 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve toplamda 35 ile 40 bin ton arasında domates işlendiğini kaydetti. "Ekim süreçlerinin ardından gelen hasat döneminde bu sezon fiyat politikası da çiftçimize kazandırabilir seviyede" diyen Karabatı, belediye olarak üreticilere destek olmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Karabatı, "Bu kapsamda Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurduk. İlerleyen dönemlerde bu yapı üzerinden çiftçimize daha güçlü destekler sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuraklık ve ilaç kullanımı sorun oluşturuyor

Hasat sürecinde üreticilerin karşılaştığı sıkıntılara da değinen Başkan Karabatı, özellikle mevsimsel kuraklığın ciddi bir sorun olarak öne çıktığını söyledi. Bu noktada ilgili kurumlarla iletişim halinde olduklarını belirten Karabatı, su kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalar yaptıklarını ifade etti.

Öte yandan, çeltik üretiminde kullanılan bazı tarımsal ilaçların sebze üretimini olumsuz etkilediğini de dile getiren Karabatı, "İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Ziraat Odamız bu konuda gerekli çalışmaları sürdürüyor, bizler de yakından takip ediyoruz" dedi.

"Üretim her yıl artarak sürüyor"

Domates üretiminin Karacabey’de her yıl daha da katlanarak arttığını vurgulayan Başkan Karabatı, "Çiftçimizin emeği, topraklarımızın bereketi ve ilçemizin tarımsal potansiyeliyle Karacabey, ülkemizin tarımda lokomotif ilçelerinden biri olmaya devam edecek" diye konuştu.