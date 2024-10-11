Genel Müdürlük, et düzenlemeleriyle ilgili yapılan yanlış bilgilendirmelerin ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm denetimler bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ