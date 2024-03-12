Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir iş merkezindeki dönerci dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Turgut Caddesi’nde bulunan iş merkezindeki dönerci dükkanında fritözde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dükkan çalışanları yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken dükkanda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.