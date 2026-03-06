Gebze'de öğrencilere afet bilinci kazandırmak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı. Tatbikat kapsamında çalan sirenle birlikte sınıflarında 'çök-kapan-tutun' hareketini uygulayan öğrenciler, daha sonra kontrollü bir şekilde binadan tahliye edilerek güvenli toplanma alanına yönlendirildi. Afet anında doğru hareket etmenin ve sakin kalmanın önemine değinen GEAK ekipleri, öğrencilere arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanları da tanıttı.

Program, okul yönetiminin ekiplere teşekkür etmesiyle sona erdi.