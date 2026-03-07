Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir markette yapılan denetimde çürük sebze-meyve ile tarihi geçmiş pasta, tavuk ve bazı içecek ürünlerinin satışta olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri ürünleri satıştan kaldırırken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bir markette yapılan kontrolde çürümüş sebze ve meyveler ile son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Denetim sırasında reyonlardaki etiket ve fiyat kontrolleri de yapılırken, vatandaşların gördüğü fiyattan kasada alışveriş yapıp yapamadığı incelendi. Yetkililer, bozulmuş durumda olan maydanoz, marul, patates ve soğan gibi ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi.

Soğuk dolap reyonunda da inceleme yapan ekipler, 2025 yılı ekim ve 2026 yılı şubat ayına ait son tüketim tarihi geçmiş pasta, tavuk ve benzeri ürünlerin dolaplarda muhafaza edildiğini tespit etti. Paket bütünlüğü bozulan ve tüketilmeye uygun olmayan ürünler satıştan kaldırıldı. Ekipler olaya ilişkin tutanaklarını tutarak denetimlerin devam edeceğini bildirdi.