Başiskele Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında 'Meşk-i Âlâ Tasavvuf Konseri' gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinlikte, Türk Din Musikisi Şefi Muhammed Kahraman yönetimindeki koro tarafından geleneksel tasavvuf müziği eserleri seslendirildi.

Kocaeli'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dereceye giren isimlerin de yer aldığı topluluk, dinleyicilere uşşak, hüseyni ve hicaz makamlarında ilahi ve kasideler okudu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca ilçede kültürel ve sosyal etkinliklerin devam edeceği belirtildi.