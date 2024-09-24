Bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Bitki Doku Kültürü Kursu başvuru tarihleri belli oldu. 23-27 Eylül günleri arasında toplamda 20 saat sürecek olan kursun, kursiyer açıklanma tarihi 2 Ekim olarak belirlendi. Kurs 23-25 Ekim günleri boyunca ücretsiz olarak BAÇEM’de gerçekleştirilecek.

BAÇEM’in bu sene dördüncüsünü düzenlediği Bitki Doku Kültürü Kursu’nun başvuru tarihleri belli oldu. 23-27 Eylül günleri arasında başvuruya açılacak olan kursta, 2 Ekim Salı günü kursiyerlerin isimleri açıklanacak. 23-25 Ekim günleri arasında 3 gün boyunca devam edecek olan kursta kontenjan 30 kişi olarak belirlendi. Başvuruları online olarak http://bacem.com.tr/ adresinden gerçekleştirileceği BAÇEM Sertifikalı kurs, toplamda 20 saat sürecek ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bütün detaylar hâkim olacaklar

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir ile Zakir Kuleli tarafından verilecek eğitimlerde kursiyerler; toprak tahlili, tarım alet ve makineleri ile çelikten fidan üretimi konularında bilgi edinecek. Kursiyerlere; toprak ve bitkilerle yakından tanışma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma imkânı sunan kursta birçok konuda eğitimler verilecek. BAÇEM’in koleksiyon bahçesi ve tarlalarında eğitimlerini alacak kursiyerler, saha uygulamalarıyla teorikte öğrendiklerini pratiğe dönüştürebilecek.