Doruk Sağlık Grubu, 14 Mart Tıp Bayramı ile birlikte Doruk Nilüfer hastanesinin 1. yaşını da anlamlı bir konserle kutladı. İnce Saz Grubu’nun eşsiz nağmeleri ile doktor bestekarların birbirinden değerli besteleri, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İnce Saz Grubu’nun nağmeleri ile süslenen gece Bursa Merinos AKKM’de düzenlendi. AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varak, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Dr. Murat Tutanç ve davetlilerin katıldığı gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Hekimlerimiz, mesleklerini büyük bir özveri ile icra ediyorlar. Vatanperver, milleti ve insanları için gecelerini gündüzlerine katan hekimlerimiz, büyük fedakarlıklar yapan bir topluluktur. 1919’da İstanbul işgal altındayken Tıbbiye öğrencisi Hikmet Turan Tıbbiye üzerine Türk Bayrağı’nı asarak Milli Mücadele’ye çok büyük bir destek vermiştir. O dönemin meşhur doktor ve entelektüelleri bu sancağa omuz vermişlerdir ve öyle ki 1921 yılına gelindiğinde İstanbul Tıbbiyesi hiç mezun verememiştir. Çünkü hepsi savaşta şehit düşmüştür. Hekimlerimizin bu fedakarlıkları ile bugünlere geldik” dedi.

“Öncü çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Konuşmasında Doruk Sağlık Grubu olarak çalışmalarından da bahseden Dr. Ömer Yavuz Namlı, şunları söyledi:

“Bizler de Doruk Sağlık Grubu ailesi olarak yaklaşık 26 yıl önce Yıldırım İlçemizin ilk sağlık kuruluşu olarak başladığımız hasta memnuniyeti ilkemizle yolumuza devam ettik. 2006 yılında Doruk Çekirge Hastanesi’ni de bünyemize katarak modernize ettik ve orada da hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Grubumuza bağlı 3 hastane, bir tıp merkezi bulunuyor. Setbaşı Tıp Merkezimizin de bir hastane kadar kadrosu bulunuyor. Şartsız hasta memnuniyeti mottosuyla çıktığımız yolumuzda mükemmelliğe ulaşma çabamızla nihayetinde 1 Mart 2023 tarihinde Doruk Nilüfer Hastanemizi Bursamıza kazandırdık. Bu kazandırdığımız hastane, tıbbi yenilikleri ile helikopter pisti ve fizik, tedavi, termal rehabilitasyon alanı ile ve bir çok yeniliği ile Bursamıza, ülkemize örnek olmuştur.”

“Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız gözbebeğimiz”

AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varak, ise Hekimlik mesleğinin ve sağlık sektörünün insanların hayatlarına en çok dokunan alanların başında geldiğini belirterek, “Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız sair zamanlarda kimsenin aklına gelmeyen ama en zorlu zamanlarda ihtiyaç duyulan bir alanda hizmet veriyor. Bu manada gerçekten kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Gerek doktorlarımız gerek hemşirelerimiz gerekse de sağlık çalışanlarımızın hepsi bizim gözbebeğimiz. Onların hayatlarını ve işlerini kolaylaştırmak, onlara gerekli ihtimamı göstermek hepimizin görevi ve bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Ben bu güzel etkinlik dolayısıyla öncelikle Doruk Sağlık Grubu yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hekimler çok hassastır, bu mana da bestekar hekimlerimizin olması da aslında baktığımızda gayet normal ve gurur verici bir husus. Bu gece bestekar hekimlerimizi eserleri ile anıyoruz. Bu güzel vesile ile doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

“Sağlık alanında çok önemli hamleler yaptık”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’da, gecede emeği geçen herkese teşekkür ederek, Doruk Sağlık Grubu yalnızca bir sağlık kurumu değil, sosyal alanda ve diğer faaliyetleriyle de örnek bir kuruluş. Bu manada Doruk Sağlık Grubu, kurumları ile hekimleri ile sağlık personeli kadrosu ile çok güzel işlere imza atıyor. Ben bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Ülkemiz son yıllarda bu alanda çok önemli hamleler yaptı. Bundan 25-30 yıl önce sağlık yatırımları ile ilgili gelinen bu aşamaları hayal bile edemezdik. Gezdiğim gelişmiş ülkelerde sağlık sistemi problemlerine şahit oldum ancak ülkemizde hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız bu hizmetleri çok büyük bir fedakarlıkla aksatmadan sağlıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gece, doktor bestekarların besteleri ile süslendi ve program sonunda Doruk Sağlık Grubu yöneticileri tarafından sanatçılara çiçek takdiminde bulunuldu.