Maltepe Medical Park Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Atabey, 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde vatandaşları obeziteye karşı uyararak, “Ülkemiz Avrupa’da en obez ülkelerin başında geliyor ne yazık ki. Toplum bilincinin oluşması bu hastalığın ortaya çıkmasını önleyebilir” dedi.

Maltepe Medical Park Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Atabey, 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunarak vatandaşları obeziteye karşı uyardı. Obezite rahatsızlığının artık dünya genelinde salgın bir hastalık haline geldiğini kaydeden Doç Dr. Mustafa Atabey, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından da sigarayla birlikte önlenebilir ölüm nedenlerinin başında geliyor. Çocukluk çağından itibaren başlayıp yetişkin çağlara kadar devam eden kronik bir rahatsızlık. Ve mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bugün biz bir farkındalık oluşturmak için burada hastalarımızla ve sizlerle buluştuk” dedi.

Atabey, obezitenin tedavi yöntemlerine değinerek, “Tedavi yöntemleri hastanın mevcut vücut kitle indeksine göre, obeziteye bağlı ortaya çıkış diğer yandaş hastalıklara diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklara bağlı olarak değişebiliyor. Başlangıç olarak diyet tedavisiyle hastanın fazla kilolarından kurtulması ilk evrede önemli. İlerleyen evrelerde ise medikal tedaviler ve endoskopi tedaviler devreye giriyor. Vücut kitle endeksinin 40’ı geçtiği durumlarda ise cerrahi tedaviler obezitenin tedavisi için en önemli ve kesin tedavi yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Toplum bilincinin oluşması bu hastalığın ortaya çıkmasını önleyebilir”

Obezitenin birçok sebebinin olduğunu kaydeden Atabey, “Multifaktöriyel bir rahatsızlık aslında. Genetik faktörler burada önemli, beslenme alışkanlıkları, sosyo-kültürel düzey, kullanılan ilaçlar, mevcut diğer hastalıklar obeziteyi ortaya çıkartan çok fazla sebep söylenebilir. Bunların içerisinde bizim düzeltebileceklerimiz var. Beslenme alışkanlıklarımız, hayat tarzımız, günlük yürüme mesafemizi arttırmamız, haftada en az iki gün spor yapmamız, protein ve sebze ağırlıklı daha kaliteli beslenmemiz, abur cubur olarak tabir edilen yiyeceklerden uzak durmak obezitenin engellenmesi açısından çok önemlidir. Dolayısıyla toplumsal bir bilincin oluşması bu hastalığın ortaya çıkmasını önleyebilir” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz Avrupa’da en obez ülkelerin başında geliyor”

Atabeyi, “Ülkemiz Avrupa’da en obez ülkelerin başında geliyor ne yazık ki. Ülke olarak bizim de aslında bu konuyla ilgili seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Kilo verme ile ilgili sosyal medyada çok yanlış bilgi, tedavi yöntemleri ve diyetler dolaşıyor. Uzman kontrolünde yapılmayan programlar maalesef zarar verebiliyor. Mutlaka uzman bir diyetisyen veya hekim eşliğinde fazla kiloları verme konusunda rehberlik almalarını öneriyorum” dedi.

Çocukluk çağlarındaki obezitelerin büyük bir kısmının yetişkinlik dönemine taşındığının altını çizen Atabey, “Bu yüzden çocukluk çağında obezitenin önüne geçilmesi, varsa da tedavi edilmesi çok önemli bir husus haline geliyor. Çünkü obezite ne kadar erken yaşlarda başlarsa insan hayatını o kadar kısaltan ve zarar veren kronik rahatsızlıkların ortaya çıkmasını hızlandıran bir rahatsızlık. O yüzden herhangi bir yaş grubunda obezite varsa hızlı bir şekilde uzman eşliğinde programa dahil olmalarını öneriyorum" diyerek vatandaşları obeziteye karşı uyardı.