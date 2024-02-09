DOSAB Atık Su Arıtma Tesisinden DOSAB Proses Su Dağıtım Deposuna su ileten çelik hatta meydana gelen arızanın giderilmesi için yapılacak çalışma sebebiyle DOSAB Kavşağı’nda trafik düzenlemesi yapıldı.

Çalışma çerçevesinde, İstanbul Caddesi üzerindeki DOSAB Kavşağı’nın Yalova geliş istikametinden Bursa Terminaline giriş kolu ile DOSAB’tan gelip Bursa istikametine dönüş kolu 09 Şubat Cuma günü saat 12.00’dan 11 Şubat Pazar günü saat 23.59’a kadar trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin ulaşımda bir sorun yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir.