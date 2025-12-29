Program, 24 Aralık tarihinde İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.



Kapanış oturumunda; İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Starwood Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız ve Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı gençlerle buluştu. Program kapsamında gerçekleştirilen soru-cevap oturumu ve başarı hikâyeleri paylaşımları ile gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik edilmesi hedeflendi.



Gençlerin iş hayatına hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, katılımcılara yönelik kariyer planlama, istihdam olanakları, CV hazırlama ve mülakat teknikleri başlıklarında eğitimler düzenlendi. Proje sürecinde gençler; İŞKUR uzmanı ve İSKO Fabrikası İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından verilen eğitimlere katıldı.



Eğitimlerin ardından, gençlerin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemeleri ve sektörle doğrudan temas kurmaları amacıyla Starwood Orman Ürünleri Fabrikası’na alan gezisi gerçekleştirildi.



İnegöl Gençlik Merkezi koordinesinde yürütülen İş’te Başlangıç Projesi, gençlerin iş dünyasını yakından tanımalarına ve kariyer hedeflerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarına katkı sunmayı amaçladı.