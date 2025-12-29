Olay, Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre bir sürücü, köpeği aracının arkasına ip ile bağlayarak yol boyunca ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede büyük tepki topladı. Vatandaşlar, hayvanlara yönelik bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.