Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı işlemleri sınırlandırmak amacıyla geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurduğu taslak çalışma üzerindeki değerlendirmeler sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, yeni yıldan itibaren ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan EFT, FAST ve havale işlemlerinde transfer açıklamasının en az 20 karakterden oluşması yönünde bir düzenleme gündemde. Bu kapsamda sektör temsilcilerinin görüşleri 31 Aralık’a kadar alınacak; düzenlemenin ise 1 Mart ve 1 Temmuz tarihlerinde kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

MASAK tarafından geçen yıl eylül ayında paylaşılan tebliğ taslağında, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumunun güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulanmıştı. Açıklamada, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına çıkarılmasının ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla, EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik uluslararası uygulamaların dikkate alındığı belirtilmişti.

Hazırlanan taslakta ayrıca, finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılan nakit işlemlerde, beyan esasına dayanan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve ek belgelerle desteklenen aşamalı bir denetim mekanizmasının öngörüldüğü ifade edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan taslak tebliğe göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek, müşterinin "diğer", "bireysel ödeme" ve benzeri seçenekleri tercih etmesi durumunda minimum 20 karakterli işlem açıklaması temin edilecek. Ancak 200 bin liralık limitin 400 bin liraya yükseltilmesi de gündemde.

2 milyon TL ila 20 milyon TL arası nakit işlemlerde ise müşterinde Nakit İşlem Beyan Formu doldurması istenecek. Nakit İşlem Beyan Formunda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilecek.

20 milyon TL üzerinde kaynağı da sorulacak

Yayımlanan taslağa göre finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun, detaylı

bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını

sağlamakla yükümlü olacak. Yani söz konusu formun doldurulmasının yanında fonun kaynağında dair de açıklama yapılması zorunlu olacak.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor

Görüşe açılan tebliğinin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. MASAK açıklamasına göre söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ederken, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler 18 Ağustos 2025 tarihine kadar '[email protected]' adresine iletilebiliyor.