Saldırıda polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külüink ve Yasin Koçyiğit hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur” ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, şehit polislerin ailelerine, Emniyet Teşkilatı’na ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, “Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerimize sabır diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” dedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ